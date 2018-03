Bild 11 von 22 © Foto: 2snap

Superbike-WM 2010 in Valencia: Wie in den ersten beiden Rennen der Saison, konnte Troy Corser auf seiner BMW in den ersten Runden sehr gut mithalten. In Spanien langte es im ersten Rennen für einen guten vierten Rang. Im chaotischen zweiten Lauf reichte es für Corser nur für Platz zwölf.