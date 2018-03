Bild 30 von 55 © Foto: 2snap

Von Makoto Tamada (Konica Minolta Honda) hat man lange wenig gesehen. Doch am Sachsenring dreht der Japaner mächtig auf: Vom zehnten Startplatz fährt er bereits in der ersten Runde an Position vier vor - und mischt bald darauf in der Spitzengruppe mächtig mit.