Bei so vielen Gestürzten und bei den zahlreichen Rettungskräften, die daraufhin im Einsatz sind, ist klar, dass das Rennen abgebrochen werden muss. Capirossi, Gibernau und Melandri können nicht mehr zum Restart antreten.



Zwei Tage nach dem Rennen ist klar, dass die beiden Ducati-Fahrer nur leichtere Verletzungen erlitten haben und aller Voraussicht nach am kommenden Wochende in Assen wieder werden starten können. Unklar ist dagegen noch der Einsatz von Marco Melandri, der sich die Schulter ausgekugelt und eine Gehirnerschütterung erlitten hat.