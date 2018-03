Bild 36 von 45 © Foto: 2snap

In der letzten Runde überschlagen sich die Ereignisse. Am Ende der Zielgerade überholt Rossi Roberts, aber wie einige Runden zuvor kommt Elias aus der Tiefe des Raumes mit viel Risiko und geht an beiden gleichzeigtig vorbei. Wie durch ein Wunder sortieren sich alle drei ohne Sturz. Wenige Kurven später kann Rossi jedoch erneut an Elias vorbei gehen.