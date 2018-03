Bild 3 von 37 © Foto: 2snap

In der 125er-Klasse konnte KTM an diesem Wochenende nicht dominieren: Mit Mattia Pasini gewinnt ein Aprilia-Fahrer, der auch die WM-Führung übernimmt. Der Schweizer Tom Lüthi wird Sechster und ist in der WM nur zwei Punkte hinter Pasini. Die Ergebnisse der Deutschen: Dario Giusepetti 17., Sandro Cortese 23., Stefan Bradl ausgeschieden.