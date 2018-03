Bild 25 von 61 © Foto: 2snap

Der Fluch des schlechten Startplatzes: Stoner riskiert zu viel und muss in der dritten Runden in den Kies. Daraus resultiert aber eine spannede Verfolgungsjagd. Als er im Mittelfeld angekommen ist, passiert aber erneut ein Fehler, so dass mit dem elften Platz nur Schadensbegrenzung drin ist.