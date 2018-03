Bild 1 von 84 © Foto: Honda

1992, 125er-WM: Dirk Raudies (hier beim Rennen in Brasilien) trägt sich in die Siegerliste ein, ebenso Ralf Waldman, der 1992 zwei Rennen für sich entscheiden kann. Waldmann wird am Ende WM-Dritter, Raudies Sechster.