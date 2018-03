Bild 32 von 45 © Foto: Künstle

IDM Superbike: Philipp Hafeneger (22) vor Michael Schulten (3) und Martin Bauer (45) – eine Situation von kurzer Dauer. Altmeister Schulten war in diesem Rennen souverän wie in seinen besten Tagen und setzte sich wenig später an die Spitze.