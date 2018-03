Bild 16 von 39 © Foto: Wiessmann

IDM Superbike: Das Podest nach Renen eins in Most – Andy Melau (Mitte) siegte, der zu diesem Zeitpunkt noch amtierende Meister Jörg Teuchert (rechts) wurde Dritter, und Kai-Børre Andersen kam als Zweiter ins Ziel. Schon zum sechsten Mal in der laufender Saison, der Sprung aufs höchste Treppchen gelang ihm bislang nicht.