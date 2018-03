Bild 20 von 22 © Foto: Wießmann

IDM Superbike: Sie glauben, das Bild sei gestellt oder eine Fotomontage? Weil die alle so schön gleichmäßig fahren? Okay, wir geben es zu. Fotograf Jörg Wießmann hat das bei den Fahrern so bestellt. Es bedurfte aber preiswürdiger Überredungskünste, ausgerechnet Andreas Meklau davon zu überzeugen, dass er in diesem Fall ganz hinten zu fahren hat.