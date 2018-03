Bild 1 von 26 © Foto: Markus Jahn

IDM Supersport: Wie Philipp Hafeneger auf der Triumph startete auch Yamaha-Pilot Günther Knobloch eher verhalten in die Saison. Doch in der zweiten Saisonhälfte beendete er fast alle Rennen auf dem Podest und belegt jetzt Platz zwei in der Zwischenwertung.