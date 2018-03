Bild 12 von 179 © Foto: 2snap

In der zweiten Hälfte des Rennens überholte Lorenzo Ducati-Fahrer Nicky Hayden, schloss zu Rossi auf und zog dann auch an seinem Team-Kollegen vorbei. In der letzten Runde setzte sich Lorenzo an die Spitze vor den bis dahin führenden Dani Pedrosa.