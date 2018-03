Bild 38 von 67 © Foto: 2snap

Was für ein Jubel: Dani Pedrosa beendet die lange Honda-Durststrecke in der Königsklasse des Motorradsports. Mit seinem Sieg in Deutschland rückt der Spanier zudem in der WM-Tabelle bis auf 20 Punkte an Valentino Rossi heran.