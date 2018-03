Bild 18 von 41 © Foto: 2snap

Los geht's. Die MotoGP-Fahrer haben mit gemischten Bedingungen auf der Piste zu kämpfen. Keiner geht auf Renn-Slicks an den Start.



Auf dem Weg in die Startaufstellung ist Jorge Lorenzo bereits gestürzt. Aber seine Mechaniker schaffen es rechzeitig, die Ersatzmaschine fertig zu machen, so das Lorzeno von der Polo-Position ins Rennen gehen kann.