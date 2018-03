Bild 3 von 53 © Foto: 2snap

Da im 250er-Rennen kein deutscher Starter zu sehen ist, sorgte ein anderer Deutscher für Aufsehen. Ralf Waldmann (Foto) und Martin Wimmer präsentierten einen neuen 250er-Renner, in dem ein Viertakter von KTM arbeitet, mit dem Waldmann schon in diesem Jahr einige Rennen in der IDM bestreiten will.