Bild 13 von 18 © Foto: Wallisch

Ducati-Fahrer Troy Bayliss, hier in der Boxengasse hinter Landsmann Corser, erreichte in den Läufen auf dem Nürburgring einen zweiten und einen vierten Platz. Der Australier führt weiterhin souverän die Superbike-WM-Wertung an.