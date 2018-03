Bild 7 von 14 © Foto: Greiner

September: Jeroni Fajardo/Spanien. Aufgrund einer Verletzung zu Beginn der Saison 2005 wurde Jeroni Fajardo eingebremst. Der Gas Gas-Fahrer aus Spanien zeigte in den letzten Läufen, hier beim WM-Lauf in Gefrees/Deutschland, dass in 2006 jedoch wieder mit ihm zu rechnen sein wird.