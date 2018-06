LeoVince LV-10 Auspuff

In die Entwicklung des LV-10 sollen die Erfahrungen der LeoVince-Partnerteams aus der Moto2- und Moto3 sowie aus der Moto GP und der Superbike eingeflossen sein.

LV-10: Aus Edelstahl, 1,37 kilo schwer und kompakt gebaut.

In zwei Versionen erhältlich

Gefertigt werden die extrem kompakten und 1,37 Kilogramm schweren Schalldämpfer komplett aus Edelstahl. Die Auspuffhülle präsentiert sich in einem matten Finish mit gelaserten LeoVince-Logo als Blickfang. Alternativ gibt es den LV-10 auch als Black Edition, ebenfalls komplett aus Edelstahl, in einem schwarzmatten Finish. Beide Versionen tragen ein in die Endkappe integriertes Edelstahlgitter.

Verfügbar ist der LV-10 bislang unter anderem für die BMW S 1000 RR, die Ducati Scrambler 800er-Modelle, Honda CBR 1000 Fireblade, Honda CB 500 F/X/R, Honda CB 300 F/R, Honda CBR 250 R, Suzuki GSX 250 R sowie wie zahlreiche Kawasaki- und Yamaha-Modelle.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei rund 240 Euro.