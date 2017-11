Anzeige: Der neue Online-Shop von BMW

BMW Motorradbekleidung BMW Motorrad Bekleidung erfüllt die höchsten Anforderungen in puncto Sicherheit, Funktionalität und Komfort. Sie schützt dich in jeder Lage vor Wind und Wetter. Von luftigen Motorradjacken aus Stoff über wasserdichte Motorradbekleidung und lässige Lederjacken bis hin zur Sport Lederkombi. BMW Motorrad-Helme wie z. B. der Klapphelm System 7 Carbon bieten einen perfekten Durchblick, die richtige Belüftung und beste Aerodynamik. Stöber einfach in unserer Kollektion 2017 und finde alle aktuellen Produkte. In unserer Ride Kollektion findest du vom aktuellen Motorradhelm, über Motorradstiefel und -Jacken bis hin zu Motorradhandschuhen für jedes Wetter die passende Schutzkleidung. Eben alles was du als Motorradfahrer brauchst. Klick Dich durch die beste Fahrerausstattung von BMW Motorrad. BMW Motorradzubehör Entdecke die Möglichkeiten im Online-Shop, dein BMW Bike zu individualisieren. Wir haben unter Themenwelten viele Zubehörteile speziell für dein Motorrad zusammengefasst. Klick dich durch die Kategorien Urban, Sport, Tour, Roadster oder Adventure und entdecke die ganze Welt von BMW Motorrad online. Stöber durch unsere große Auswahl an Zubehörangeboten wie z. B. das Motorrad Navigationssystem BMW Navigator VI, mit 5 Zoll Touchscreen, Bluetooth und reflexionsarmem Display. Oder unsere Transportlösungen, wie Topcase und Tourenkoffer. Das gesamte Sortiment findest du nur hier im BMW Motorrad Online-Shop. BMW Style Kollektion und Accessoires Zeig, dass du Teil der BMW Motorrad Community bist. Setze Statements in deinem Alltag. Jeden Tag. Den ganzen Tag. Hautnah. Und mit jeder Faser: Deine Leidenschaft für‘s Fahren auf dem Motorrad oder einfach auch nur zu Fuß mit deinen Freunden. Sneaker, T-Shirts, Jeans und jede Menge Möglichkeiten deinen Style zu definieren. Sieh dir unsere Style Kollektion an. BMW Motorradteile Du suchst nach Verschleiß- oder auch Ersatzteilen für dein BMW Bike. Dann findest du hier im Online-Shop unter Eingabe deiner Fahrgestellnummer oder Auswahl deines Motorrad-Typs viele Originalteile für dein BMW Motorrad.

Style trifft Schutz BMW Motorrad Jacke Blackleather Lässiger Style und verlässlicher Schutz. Dass beides möglich ist, beweist die Jacke Blackleather im Used-Look. Abrieb- und reißfestes Wasserbüffel-Leder mit bis zu 1,2 mm Stärke und serienmäßige NPL-Protektoren an Schultern und Ellenbogen sorgen für Ihre Sicherheit. Modische Details wie ein BMW Logo an der Schulter und aufwendig verarbeitete Metallreißverschlüsse betonen den individuellen Style. So ausgestattet machen Sie jede Piste zu Ihrer. Farbe: Schwarz

Für Damen und Herren erhältlich

Abrieb- und reißfestes Wasserbüffel-Leder, ca. 1,0–1,2 mm Dicke

Komfortable, herausnehmbare NPL-Protektoren an Schultern und Ellenbogen

NPL-Rückenprotektor nachrüstbar

Zwei seitliche Außentaschen, 1 Brusttasche (Herren), 2 Innentaschen

Verbindungsreißverschluss: 40 cm

Regular Fit Ab 570, – Euro UVP*

Mit Hi-Tech zuverlässig ans Ziel BMW Motorrad Navigator VI Machen Sie noch mehr aus Ihren Touren. Möglich macht das der neue Navigator VI mit seinem hellen, 5 Zoll großen Touchscreen. Während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, weist er Ihnen zuverlässig den Weg. Der zirkulare Polarisationsfilter des Displays minimiert Reflexionen, verbessert den Kontrast und garantiert so optimale Ablesbarkeit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Und dank vielfältiger neuer Planungsoptionen, wie beispielsweise „Kurvenreiche Straßen“, „Vermeidung von Landstraßen“ und „Round Trip“, sind neue Erlebniswelten nur einen Fingerdruck entfernt. Für eine noch realistischere Navigation sorgen Navigationsansagen mit „Natural Guidance“. Und in Verbindung mit Ihrem Handy machen Sie aus dem Navigator ein Entertainment-System: ob Musikstreaming, Telefonie oder Navigationsansagen – dank Bluetooth-Technologie alles kein Problem. Steuern Sie dabei alle relevanten Funktionen auch während der Fahrt über das 4-Tasten-Mount-Cradle oder vom Lenker per Multi-Controller. Großes, helles 5"-Display

Vorinstallierte Kartendaten (wahlweise Europa bzw. Nordamerika)

Kostenlose lebenslange Karten-Updates (nur bei vorinstallierten Kartendaten)

Bluetooth-Technologie zur Verbindung mit Kommunikationssystem und Mobiltelefon

Herausragender Funktionsumfang, u.a. „Kurvenreiche Straßen“ u.Ä.

Einfache Bedienung, modellspezifisch über 4-Tasten-Mount-Cradle oder über Multi-Controller

Optionale Smartphone Link App für Stauinformationen in Echtzeit, aktuelle Wetterberichte und mehr Ab 815, – Euro UVP* inkl. Mount Cradle und lebenslangem kostenlosem Karten-Update (nüMaps LifetimeTM); zzgl. etwaiger fahrzeugspezifischer Anbauteile/Halterungen.

Leicht. Komfortabel. Sicher. BMW Motorrad Helm System 7 Carbon Der Helm System 7 Carbon macht keine Kompromisse. Ob Sicherheit, Tragekomfort oder Funktionalität – dieser Helm punktet in jeder Kategorie mit Bestwerten. Durch seine Vollcarbon-Helmschale ist er mit 1.580 Gramm (kleine Helmschale) besonders leicht und überzeugt darüber hinaus mit besten Schlagdämpfungswerten. Mit nur zwei Tasten verwandeln Sie Ihren Helm im Handumdrehen in einen vollwertigen Jethelm. Und dank seiner Viergelenkmechanik ist der Helm auch im aufgeklappten Zustand sehr kompakt. Die stufenlos verstellbare, kratzfeste Sonnenblende lässt sich schnell an wechselnde Lichtverhältnisse anpassen und sorgt damit für beste Sicht. Einen klaren Durchblick und einen kühlen Kopf garantieren die serienmäßige Doppelscheibe und ein hocheffektives Belüftungssystem. Auch in Sachen Aerodynamik und Aeroakustik gehört der Systemhelm 7 zu den besten auf dem Markt. Klapphelm mit Viergelenkmechanik

Vollcarbon-Helmschale mit bester Schlagdämpfung und niedrigem Gewicht bei optimaler Steifigkeit

Doppelscheibenvisier: beschlaghemmende Innenscheibe, Außenscheibe beidseitig kratzfest beschichtet

Effektive Kopf- und Visierbelüftungsmöglichkeiten

Vorbereitet für BMW Motorrad Kommunikationssystem

Optional: getöntes Visier

Verschiedene Dekore erhältlich Ab 550, – Euro UVP*

Der Alleskönner für Alleskönner BMW Motorrad Rucksack Function (klein) Egal, ob Tagestour oder die tägliche Fahrt zur Arbeit, der Rucksack Function bietet mit seinen 20 l Volumen genug Platz für alles, was Ihnen wichtig ist. Mit seinem wasserdichten Hauptfach mit integriertem Laptopfach (bis 15") wird der Rucksack bei jedem Wetter zum treuen Begleiter. Dank der vier spritzwassergeschützten Außentaschen und des Netz-Innenfachs finden Sie schnell alles, was griffbereit sein muss. Auf der Rückseite befindet sich zusätzlich ein 2-Liter Einschubfach für das TrinkPak Hydra. Dabei sitzt der Rucksack durch die einstellbaren Schulter-, Brust- und Hüftgurte und das ergonomisch geformte Rückenteil auch bei längeren Touren immer bequem und fest. Und sollten Sie ihn mal nicht auf dem Rücken tragen wollen – durch seine integrierten Tragegriffe an der Front und oben –, haben Sie Ihr Gepäck jederzeit sicher in der Hand. Obermaterial: strapazierfähiges Polyester-Mix, wasserabweisend und pflegeleicht

Farbe: Grau/Weiß/Rot/Schwarz

Gewicht: ca. 550 Gramm

Maße: ca. 40x30x16 cm 100, – Euro UVP*