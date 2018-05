Herkömmliche Protektoren, wie sie bei verschiedenen Freizeitsportarten und auch in Motorradschutzbekleidung zum Einsatz kommen, bestehen überwiegend aus starrem Kunststoff oder festen Schäumen und können daher die Bewegungsfreiheit einschränken. Nicht so der Protektor, der von den beiden Schülern Anna (16 Jahre) und Adrian Fleck (19 Jahre) entwickelt wurde: Er besteht aus einer weichen Silikonhülle, die mit einer stärkehaltigen Flüssigkeit gefüllt ist. Diese erstarrt bei hoher Krafteinwirkung zum Feststoff und soll so zuverlässig vor Verletzungen schützen.