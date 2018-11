Rukka bietet mit dem Down Y das Damenmodell zur Herren-Daunenkombi Down X an, die unter Motorradanzügen als wärmende Zwischenschicht getragen werden kann. Die Füllung besteht zu 90 Prozent aus Daunen und zu zehn Prozent aus Federn.

Die Daunenjacke macht auch in der Freizeit eine gute Figur.

Bei Nichtgebrauch lassen sich Hose und Jacke in kleinen, mitgelieferten Beuteln verstauen, die mit Inhalt nur je 300 Gramm wiegen und sich dank der geringen Maße von 23 mal 12 Zentimetern platzsparend zusammenpacken lassen. Die Down Y-Jacke kann auch als Freizeitjacke getragen werden. Die Hose lässt sich über eine Kordel am Bund in der Weite regulieren. Am Beinende setzt Rukka auf Fleece, das einen perfekten Übergang zum Stiefel schafft. Die Elastizität des Materials garantiert einen körpernahen Sitz. Die Down Y-Kombi ist in den Größen 34 bis 46 erhältlich, die Jacke kostet 179 Euro, die Hose 119 Euro.