Das in alle Richtungen große Sichtfeld des AGV Sport Moldular beeindruckt enorm. DD-Ringe aus Titan am Kinnriemen rücken den ADV Sport Modular sogar in die untypische Understatement-Ecke. Die 699 Euro UVP holen ihn da aber schnell wieder raus.

Natürlich sind Trockenproben in gefilterter Messehallenluft kein Maßstab, aber selbst Video-Reporter Manuel (nach eigenen Angaben eher ein SCH-Kopf: SCHuberth, SCHoei, SCHcorpion) rüttelt kräftig an seiner Markenaffinität und freut sich auf eine Fahrprobe mit dem AGV Sport Modular.