„Seit unserem ersten Besuch beim 101 haben wir auf die Achtelmeile geschaut und wollten als Marke mit unseren Ursprüngen im Motorsport an den Rennen teilnehmen“, sagt Christian Möhring von helmade. Damit war es leider nichts, da beim Glemseck 101 2018 einige Rennen wegen Regen abgesagt werden mussten. Nun hat die junge Firma aber auf der INTERMOT im Rahmen der Essenza-Sprintreihe die Möglichkeit, sich auf der Achtelmeile zu präsentieren. Einen Stand wird's aber auch geben - und zwar in Halle 10.1, Stand 99.

In das Carbon-Visier sind nur Gucklöcher für die Augen eingearbeitet.

Gemeinsam mit dem Custom Builder Vengine aus Berlin haben sie eine Ducati 999 S und einen Bell Bullitt Helm zu einem "düsteren Designkonzept" umgearbeitet. Inspiriert wurde das Ganze von Filmen wie „Blade Runner“ oder „Ghost in The Shell“. Der Helm ist an ehemalige Formel 1-Helme von Bell angelehnt (Modell damals: Bell Star XF GP). In das Visier sind nur Gucklöcher für die Augen eingearbeitet – ähnlich wie bei einer Ritterrüstung. Das Visier ist aus Carbon und wurde mit in die Lackierung eingearbeitet.