HJC setzt seine Produktstrategie weiter fort und bringt mit dem neuen HJC RPHA 11 "Mike Wazowski" ein weiteres Modell aus dem Disney-Universum auf den Markt. Mittlerweile gibt es satte 17 verschiedene Modelle im Marvel-Comic-, Star-Wars- und Disney-Pixar-Look, die in Deutschland bereits erhältlich sind oder demnächst sein werden.

HJC-Helme aus der Marvel-Edition

Comic-Fans aufgepasst! HJC hat eine Kollektion ins Programm genommen, die allen Superhelden-Fans Freudentränen in die Augen treiben dürfte. Seit Oktober 2016 gibt es einige Modelle im Marvel-Comic-Design. Den HJC RPHA 11 gibt es beispielsweise im Spider-Man- und Venom-Look. Für alle Iron-Man-Fans gibt es den HJC IS-17 seit Oktober 2016 in einem entsprechendem Design. Der HJC FG-ST im "The Punisher"-Design rundet die HJC-Marvel-Herbstkollektion 2016 ab. Außerdem gibt es den HJC IS-17 mit integrierter Sonnenblende im Deadpool-Design. Das Fiberglasmodell HJC FG-ST ist zudem im Ghost Rider-Look erhältlich.