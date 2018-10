In die Partnerschaft bringt Veldt Helmets seinen ultraleichten Carbon-Jethelm V-1 mit angeschraubtem Kinnteil ein. Der nach ECE 22-05 geprüfte Helm soll nur 912 Gramm auf die Waage bringen. Die Außenschale wird glänzend-schwarz lackiert und trägt auf der rechten Seite Schriftzeichen. Alle Metallteile am Doppel-D-Ring-Verschluss sowie die Schrauben sind schwarz galvanisiert. Das Coolmax-Innenfutter ist herausnehmbar.

Preise ab rund 3.215 Euro

Dann kommt Berluti ins Spiel. Alle Helmkanten werden mit edlem Vitello Fiore-Leder eingefasst. Das ziert auch das Kinninnenteil. Zudem wird das angeschraubte Helmschild aus diesem Leder gefertigt. Entsprechend gibt es auch den Hinweis, das Schild nicht bei Regenfahrten zu montieren. Alternativ kann auch ein klares Visier montiert werden.

So oder so ist der Veldt Berluti kein günstiges Vergnügen. Bestellt werden kann der Helm derzeit nur in der Größe L, eine XL-Version soll folgen. Der Preis liegt bei stolzen 2.840 Pfund - umgerechnet rund 3.215 Euro - für einen Jethelm wohlgemerkt. In Deutschland ist der Helm über zwei Händler in Hamburg und Berlin zu beziehen.