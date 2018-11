Sauber verarbeiteter Hoodie für Motorradfahrer

So nun auch Macna: Der Hersteller liefert mit dem Freeride Hoodie in Damen- und Herren-Ausführung und je sechs verschiedenen Farben einen echten Hingucker. Dabei sorgen Kevlar-Einsätze sowie zertifizierte Level-1-Protektoren an Schultern und Ellbogen zumindest auf kleinen Touren oder dem Weg zur Uni für ordentlichen Schutz. Es empfiehlt sich, die Jacke nicht zu groß zu kaufen, da die Ärmel weit ausfallen und die Protektoren zu verrutschen drohen. Am Rücken ist leider nur ein Schaumstoff-Einsatz integriert, einen Rückenprotektor muss man selbst nachrüsten. Überzeugt hat der Hoodie vor allem in Sachen Komfort, durch den Baumwollanteil ist er angenehm kuschelig, der flauschige hohe ­Kragen ersetzt das Halstuch.