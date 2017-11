Produkte der Marke Icon aus Portland/Oregon, USA haben sich mit ihrem teils martialischen, teils ironischen Design auch in Europa schon eine stabile Fangemeinde erschlossen. Die auf der EICMA neu präsentierte Jacken Squalborn ("Sturmgeboren", das Herrenmodell) und Fairlady ("hübsche Dame", überraschenderweise das Damenmodell) aus der One Thousand-Kollektion wirken auf den ersten Blick überraschend zurückhaltend.

Die einzige erhältliche Farbe, der zwischen Grün und Braun changierende Ton namens "Espresso", weckt zwar immer noch leichte Assoziationen an Armee-Kleidung. Der sportliche Schnitt der Textiljacken sowie der weitgehende Verzicht auf Abzeichen, Schulterklappen und ähnliche Elemente lässt sie jedoch deutlich edler wirken.

Sowohl für die Squalborn als auch für die Fairlady verspricht der Hersteller Wasserdichtigkeit der Stufe 3 bei gleichzeitiger Atmungsaktivität der Stoffe; zuständig dafür ist eine herausnehmbare SatinCore-Membran. Als Obermaterial kommt jeweils Nylon Oxford zum Einsatz.

D30-Protektoren an den Ellenbogen (in drei Positionen verschiebbar), den Schultern und am Rücken sind Teil der Austattung der beiden Icon-Textiljacken. Die Aquaguard-Reißverschlüsse sollen dank einer speziellen Versiegelung ebenfalls wasserdicht sein. Belüftungselemente an den Unterarmen und eine Weitenverstellung an der Taille dienen dem Komfort.