Nahezu alle Anpassungen sind möglich.

Individuallook ab 300 Euro

Der erlaubt es jedem Fahrer, seinen Anzug, seine Jacke oder seine Hose in Echtzeit mit wenigen Klicks interaktiv und individuell zu gestalten. So lassen sich Farben von einzelnen teilen ändern, Accessoires wie Plaketten oder Slider ergänzen, sowie Schriftzüge und Bilder hochladen, die sofort auf der Kleidung sichtbar sein sollen. Das jeweilige Ergebnis lässt sich sofort in einer 3D-Ansicht betrachten. Die jeweiligen Aufpreise für die Anpassung werden im Konfigurator parallel angezeigt.

Bei einer Lederkombi kostet die Option Individualisierung rund 500 Euro Aufpreis, bei einer Lederjacke rund 300 Euro, für Lederhosen gibt es noch keine Angaben. Dazu addieren sich dann noch die Aufpreise für einzelne Änderungen.