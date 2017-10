Eine gute Nachricht zum Textilkombi-Test gleich zu Anfang: Einen richtigen Fehlgriff leistet man sich mit keinem der getesteten Kandidaten. Manche Textilkombi orientiert sich sehr an möglichen Geländeritten und zeigt Schwächen bei längeren, schnellen Autobahnetappen. Gerade solche Etappen sind aber mit Reiseenduros, die inzwischen 150 PS und mehr leisten, auch nichts Besonders mehr. Der beste Kompromiss ist also gesucht; eine Textilkombi für alle Anforderungen, die bezahlbar bleibt. Wir haben das Preislimit für die hier getesteten Textilkombis bei 1000 Euro festgelegt. Qualitativ muss sich keine der getesteten Textilkombis verstecken; in Passform und Wetterschutz liegen einige auf Top-Niveau. Bei der Sicherheitsausstattung besitzen alle Textilkombis mindestens CE-Protektoren an Schultern, Ellenbogen und Knien, die sich im Idealfall gegen Verrutschen fixieren lassen. Einige verfügen zudem über Schützer an Rücken und Hüften; Nachrüstmöglichkeiten bieten alle. Materialverstärkungen beim Oberstoff, die besonders bei Stürzen auf Asphalt zur Geltung kommen, erhöhen das Gewicht einer Textilkombi und verringern ihren Tragekomfort bei Offroad-Action. Es bleibt eine Ermessenssache des Bekleidungstechnikers, wo er den Schwerpunkt setzt. Schwierigere Kapitel sind Wetterschutz und Klimatisierung, denn bei Abenteuerreisen liegen Unterkühlung und Überhitzung manchmal nur wenige Kilometer oder Minuten auseinander. Die meisten Textilkombis setzen auf herausnehmbare Membranen. Vorteil: Regenschutz raus, und Luft kommt an den Fahrer ran. Nachteil: Das ist umständlich. Außerdem saugt sich der nicht regendichte Oberstoff bei Nässe voll und trocknet nur langsam.

Textilkombi im Fahrtest Tragekomfort-Test Auf losem Grund ist stehendes Fahren mehr Regel als Ausnahme. Gerade dann muss eine Textilkombi optimalen Tragekomfort bieten. Bereits bei unter 20 °C schwitzt ein Motorradfahrer bald, wenn er ein über 200 kg schweres Motorrad Maschine durchs Gelände manövriert. Offroad­fahren ist Sport; wer sitzen bleibt, kommt nicht weit. Eine Textilkombi sollte also auch im Stehen beste Bewegungsfreiheit bieten und an keiner Stelle spannen. Auf reinen Straßenbetrieb ausgelegte Textilkombis spannen häufig und besonders im Rückenbereich. Im Sitzen dürfen Jacke und Hose der Textilkombi keine Falten bilden. Ärmel und Hosenbeine der Textilkombi sollten so geschnitten sind, dass sie in die Ursprungspositionen zurückrutschen. Gleiches gilt für die Protektoren, welche die Gelenke, egal in welcher Fahrhaltung, gut umschließen sollten. Ein griffiger Besatz am Innenbein der Textilkombi hilft, das Motorrad mit den Knien besser zu führen. Obligatorisch sollten großzügige Belüftungen im Brust- und Rückenbereich der Textilkombi sein, idealerweise auch an den Armen und Beinen, um den Fahrer vor Überhitzung zu schützen.