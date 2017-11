Textilkombi Büse Torino Pro

Textiljacke Büse Torino Pro

Eine verbesserte, körpernahe Passform, dynamischeres Aussehen, eine optimierte Anordnung der Taschen sowie mehr und größere Reflektorelemente sind die Änderungen gegenüber der bisher unter dem Modellnamen "Torino Evo" verkauften Büse-Textiljacke.

Die Motorrad-Textiljacke Büse Torino Pro protzt bereits im Katalog mit einem umfassenden Größenangebot: Für Herren ist sie von S bis 12 XL, dazu in den Bauchweiten 28 bis 32 und in den Langgrößen 98, 102, 106 und 110 erhältlich. Damen stehen die Größen 34 bis 58 zur Wahl.

Als Obermaterial kommt 500D-Polyamidgewebe zum Einsatz, an den Schultern sind Hitena-Einsätze verarbeitet. Eine Humax-Klimamembran verspricht Schutz vor Luftzug und Nässe, ohne den Träger der Jacke in einem eigenen Saft schmoren zu lassen - Stichwort "atmungsaktiv". Ein herausnehmbares Thermofutter, ein weitenverstellbarer Kragen mit Neoprenabschluss, Belüftungsöffnungen an Brust und Rücken sowie ein Netzfutter kümmern sich darüber hinaus um den Tragekomfort.

Die Jacke Büse Torino Pro ist an Taille, Hüfte und Ärmeln weitenverstellbar. Sie bietet eine Innen- und fünf Außentaschen, wovon zwei als "wasserdicht" ausgezeichnet sind.

Protektoren an Schultern und Ellenbogen sind in der Büse Torino Pro serienmäßig enthalten, ein Rückenprotektor kann nachgerüstet werden. Außerdem dienen Sicherheitsnähte nach ISO 4916 sowie Reflexelemente der Sicherheit. Ein umlaufender Reißverschluss erlaubt eine stabile Verbindung mit einer geeigneten Motorradhose.

Die Büse Torino Pro ist in Schwarz mit Einsätzen in Anthrazit, Hellgrau, Neongelb oder Rot erhältlich; die Randgrößen nur in Anthrazit oder Neongelb. In den Herren-Größen S, M, L, XL, XXL und 3XL sowie den Damen-Größen 34 bis 42 kostet die Büse Torino Pro 199,95 Euro, in allen anderen Größen 229,95 Euro.