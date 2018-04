24h Le Mans 2018

Le Mans wartet dieses Jahr mit dem besten Wetter seit Ewigkeiten auf. „In den letzten zehn Jahren habe ich soetwas noch nicht erlebt, richtig heiß, richtig geil“, so der Franzose Kenny Foray zu motorradonline.de. Die hohen Temperaturen sorgten allerdings auch für viele Stürze. Das freie Training am Donnerstagvormittag musste insgesamt sechs Mal mit der roten Flagge abgebrochen werden. Besonders einige Reifenhersteller zeigten sich überrascht, hatten für die üblichen kühlen Temperaturen gepackt. Das Pokern begann also schon am Donnerstag.



Im freien Training erzielte noch das #9 Tecmas-BMW-Team die Bestzeit. Die Franzosen landeten bei einer Zeit von 1:37,015 Minuten knapp vor dem #11 Team SRC Kawasaki und der #5 FCC TSR Honda France. Als neue BMW-Werks-Speerspitze landete die NRT48-Mannschaft mit Kenny Foray, Peter Hickman, Lucy Glöckner und Reserve-Fahrer Stefan Kerschbaumer auf dem sechsten Rang. Probleme hatte hingegen die #13 Penz-BMW, die im Verlauf der Session zwei Mal den Notausgang zurück zur Box nehmen musste. Zum Qualifying allerdings schnurrte die S 1000 RR dann wieder tadellos.

Anzeige

Qualifying 1: Das Taktieren beginnt Seit einigen Jahren sind auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft die Reifen reglementiert und so stehen den Teams in den Klassen EWC und STK nur begrenzte Kontingente zur Verfügung. Daher entschieden sich viele Teams am Donnerstagnachmittag nur wenige Runden zu drehen, da die Temperaturen am morgigen Vormittag kühler und damit mehr Grip vorhanden sein sollte. Die Tagesbestzeit lieferte dabei Julien da Costa vom TECMAS-BMW (#9) Team ab. Er kam auf eine 1:37,013 Minuten. Knapp geschlagen wurde der Deutsche Marvin Fritz, der auf der YART-Yamaha #7 auf eine 1:37,043 kam. Im ersten Qualifying herrschte insgesamt mehr Disziplin, als im freien Training, denn es gab nur eine rote Flagge im Durchgang für Fahrer 2.



Im Mittel aber - es werden die schnellsten Zeiten aller drei Fahrer genommen und durch drei dividiert - ging die vorläufige Pole-Position an das Team SRC Kawasaki mit der Startnummer #11. Randy de Puniet, Mathieu Gines und Jeremy Guarnoni landeten bei 1:37,925 Minuten. Der provisorische zweite Startplatz ging an #5 FCC TSR Honda vor der #9 TECMAS-BMW. Auf Rang fünf landete das Team von Ingo Nowaczyk #48 NRT48 aus Oschersleben. GMT94 wurden vor den Rekord-Weltmeistern von #2 SERT Sechste.