Das Rennfahren kann man auf vielen Pisten erlernen. Die Trainingsanbieter locken die Kunden, und auf den Websites der einzelnen Strecken ist naturgemäß alles in bester Ordnung. Wir wollten aber unabhängig von den Texten der Marketingabteilungen wissen, wie es um die Strecken bestellt ist, was man beachten und wissen muss und für wen sie sich eignen. Deshalb haben wir nicht nur die aktuellen Daten von 33 Schleifen in Europa gesammelt, sondern auch echte Erfahrungsberichte von Profi- und Hobbyracern eingeholt. Sie sind im letzten halben Jahr mindestens einmal vor Ort gewesen und kennen sich aus.

„Der Ring liegt mitten in der Pampa, Anreise über Kopfsteinpflaster“ Jörg Teuchert (45), BMW S 1000 RR, Ex-Rennfahrer und Instruktor. Driving Center Groß Dölln Land: Deutschland

Länge: bis zu 4.350 m

Rechtskurven: 12

Linkskurven: 15

Längste Gerade: 450 m

Mindestbreite: 12 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: eingetragener Wert in Papieren/auf Rahmen bindend

Besonderheiten: abwechslungsreich, überhöhte Kurven, sehr anspruchsvoll, sechs Streckenvarianten möglich Anschrift: Zum Flugplatz (Shelter 13)

17268 Templin

Tel. +49/3 98 83/4 89 60

www.drivingcenter.de

„Als Neuling würde ich keine 1000er nehmen, besser eine 600er“ Josef Hofmann (59), Suzuki GSX-R 750, geschäftsführender Gesellschafter Lausitzring. Lausitzring Land: Deutschland

Länge: 4.255 m

Rechtskurven: 5

Linkskurven: 8

Längste Gerade: 800 m

Mindestbreite: 11 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: flacher Linkskurs, trickreich, viele kurze Geraden, geeignet für alle Leistungsklassen Anschrift: Lausitzallee 1

01998 Klettwitz

Tel. +49/3 57 54/3 37 33

www.lausitzring.de

„Wer wirklich schnell sein will, muss etliche Runden trainiert haben“ Thomas Thieme (42), BMW HP4, Geschäftsführer Bike Promotion. Motorsport Arena Oschersleben Land: Deutschland

Länge: 3.667 m

Rechtskurven: 7

Linkskurven: 7

Längste Gerade: 680 m

Mindestbreite: 11 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 98 dB (A)

Besonderheiten: kompakte Anlage, übersichtlich, aber abwechslungsreicher Verlauf, geeignet für Einsteiger Anschrift: Motopark Allee 20-22

39387 Oschersleben

Tel. +49/39 49/92 00

www.motorsportarena.com

„Falls es wie aus Eimern regnet, ist die Kartbahn nebenan ganz nett“ Marc Moser (22), Ducati 1299 Panigale, Student und Teilzeitrennfahrer. Sachsenring Land: Deutschland

Länge: 3.671 m

Rechtskurven: 3

Linkskurven: 10

Längste Gerade: 780 m

Mindestbreite: 12 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: nein

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: individuell pro Veranstaltung

Besonderheiten: GP-Kurs, wohl die längste Linkskurve der Welt, spannende Berg-und-Talfahrt, bis 12,8 % Gefälle Anschrift: Am Sachsenring 2

09353 Oberlungwitz

Tel. +49/37 23/6 53 30

www.sachsenring.de

„Es gibt Stellen, an denen man lieber nicht vom Kurs abkommen sollte“ Reinhold Wegener (49), BMW K 1300 R, Informatiker. Bilster Berg Drive Resort Land: Deutschland

Länge: 4.190 m

Rechtskurven: 9

Linkskurven: 10

Längste Gerade: 900 m

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 98 db (A)

Besonderheiten: teilweise schwierige Ecken, Gefälle und Steigungen z. T. extrem, kein klassischer Zweiradkurs Anschrift: Bilster Berg 1

33014 Bad Driburg

Tel. +49/52 32/9 73 90 00

www.bilster-berg.de

„Im Hatzenbachbogen trennen sich Männer von Muschis“ Frank Hoffmann (47), BMW S 1000 Piranha, Geschäftsführer Wunderlich GmbH. Nürburgring GP-Kurs Land: Deutschland

Länge: 5.148 m

Rechtskurven: 10

Linkskurven: 7

Längste Gerade: k. A.

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 98 dB (A)

Besonderheiten: GP-Kurs, toller Rechtskurs, auch für Anfänger, dennoch anspruchsvolle und schwierige Stücke Anschrift: Otto-Flimm-Straße

53520 Nürburg

Tel. +49/26 91/30 20

www.nuerburgring.de

„Es gibt viel Wald, doch bis zu den Bäumen sollte man nicht kommen“ Helmut Dähne (71), Honda RC30, King of the Ring und ewiger Rekordhalter auf Serienmotorrädern. Nürburgring Nordschleife Land: Deutschland

Länge: 20.832 m

Rechtskurven: 40

Linkskurven: 33

Längste Gerade: k. A.

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 98 dB (A)

Besonderheiten: Die grüne Hölle, enorme Streckenlänge, viele tückische Kuppen, wechselnde Fahrbahnbeläge Anschrift: Otto-Flimm-Straße

53520 Nürburg

Tel. +49/26 91/30 20

www.nuerburgring.de

„Die günstigeren Zimmer im Hotel nebenan haben keine Fenster“ Kai Heine (52), Suzuki GSX-R 750, Schweißer. Hockenheimring Land: Deutschland

Länge: 4.574 m

Rechtskurven: 10

Linkskurven: 7

Längste Gerade: 1.040 m

Mindestbreite: 8,5 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja; Öffnungszeiten richten sich nach Größe der Veranstaltung, Restaurant im Hotel direkt an der Rennstrecke durchgängig geöffnet

Lautstärkebeschränkung: 95 dB (A)

Besonderheiten: GP-Kurs, flüssiger Rechtskurs mit ultraschneller Parabolica-Linkskurve, ideal für Einsteiger Anschrift: Am Motodrom

68766 Hockenheim

Tel. +49/60 25/95 00

www.hockenheimring.de

„Spielzimmer für Erwachsene mit risikoloser Adrenalin-Dusche“ Markus Perpeet (46), BMW R 1150 GS, Anlagenelektroniker. Driving Center Baden Land: Deutschland

Länge: 2.700 m

Rechtskurven: 7

Linkskurven: 5

Längste Gerade: 1.000 m

Mindestbreite: 12 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 98 dB (A)

Besonderheiten: Teststrecke mit Kreisbahn und Dynamikflächen, kein Rennbetrieb, viele langsame Kurven Anschrift: Victoria Boulevard E100

77836 Rheinmünster

Tel. +49/72 29/6 99 49 51

www.drivingcenter-baden.de

„Sonntags kannst du ausschlafen, vor elf Uhr läuft in Holland nichts“ Kai-Uwe Lenz (44), Suzuki Gladius 650, Kasino-Inhaber. TT Circuit Assen Land: Niederlande

Länge: 4.542 m

Rechtskurven: 12

Linkskurven: 6

Längste Gerade: 487 m

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 88 dB (A)

Besonderheiten: GP-Kurs, sehr flüssiger Verlauf, abwechslungsreiche Mischung: mal schnell, mal langsam Anschrift: De Haar 9

9405 TE Assen

Tel. +31/5 92/32 13 21

www.ttcircuit.com

„Immer Zwei-Tage-Kurse buchen, Eau Rouge ist nichts für Weicheier“ Nicole Rößler (33), Suzuki GSX-R 750, Marketingleiterin. Circuit de Spa-Francorchamps Land: Belgien

Länge: 7.004 m

Rechtskurven: 9

Linkskurven: 10

Längste Gerade: 750 m

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 103 dB (A)

Besonderheiten: Highspeed-Kurs, 270 km/h in Schräglage möglich, körperlich fordernd, 100 m Höhendifferenz Anschrift: Route de Circuit 55

4970 Francorchamps

Tel. +32/87/29 37 00

www.spa-francorchamps.be

„Manchmal ist es ein wenig gefährlich, aber genau das macht es aus“ Jan Bühn (24), Yamaha YZF-R6, Student, Deutscher Supersportmeister 2015. Circuit Zolder Land: Belgien

Länge: 4.184 m

Rechtskurven: 6

Linkskurven: 3

Längste Gerade: k. A.

Mindestbreite: 8 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 95 dB (A), 1 x monatlich (Do.) ohne Begrenzung

Besonderheiten: flüssiger Verlauf im ersten Abschnitt, enge Schikanen, blinde Kurven, gewöhnungsbedürftig Anschrift: Terlaemen 30

3550 Heusden-Zolder

Tel. +32/11/85 88 88

www.circuit-zolder.be

„Kein Retortenkurs, hier muss man den Hintern zusammenkneifen“ Jens Grohmann (44), Yamaha YZF-R6, Zweiradmechanikermeister. Autodrom Most Land: Tschechien

Länge: 4.212 m

Rechtskurven: 12

Linkskurven: 9

Längste Gerade: 792 m

Mindestbreite: 12 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 105 dB (A)

Besonderheiten: eine Mutpassage, Wechsel zwischen schnellen und langsamen Abschnitten, rustikales Umfeld Anschrift: Tvrzova 5

43401 Most

Tel. +42/04 76/44 99 76

www.autodrom-most.cz

„Im Fahrerlager steht ein Pizza-Automat, der läuft rund um die Uhr“ Markus Reiterberger (21), BMW S 1000 RR, Superbike-WM-Fahrer. Autodrom Brno / Masaryk Ring Land: Tschechien

Länge: 5.403 m

Rechtskurven: 8

Linkskurven: 6

Längste Gerade: 636 m

Mindestbreite: 15 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: herrliche GP-Strecke, flüssige Berg-und-Talfahrten, herausfordernde Kurvenkombinationen Anschrift: Masarykuv okruh 201

66481 Ostrovačice

Tel. +42/05 46/12 33 00

www.automotodrombrno.cz

„Die Kühe auf der Weide haben den besten Zuschauerplatz“ Martin Bauer (40), Ducati 1199 Panigale R, Maschinenbauingenieur, dreifacher IDM Superbike-Meister. Salzburgring Land: Österreich

Länge: 4.241 m

Rechtskurven: 6

Linkskurven: 6

Längste Gerade: 750 m

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 98 dB (A)

Besonderheiten: Highspeed-Strecke mit einer ultraschnellen Kurve, sehr wenig Sturzraum, Boxenanlage erneuert Anschrift: Salzburgring 1

5325 Plainfeld

Tel. +43/6 64/3 26 58 93

www.salzburgring.com

„Eine Wahnsinnsanlage, und alles ist wirklich nur vom Feinsten“ Beate Kloda (47), Honda CBR 600 RR, Instruktorin. Red Bull Ring Land: Österreich

Länge: 4.300 m

Rechtskurven: 5

Linkskurven: 2

Längste Gerade: k. A.

Mindestbreite: 12 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 98 dB (A)

Besonderheiten: GP-Strecke, schnell und fordernd, Berg-und-Talbahn, Streckenverlauf trotzdem leicht erlernbar Anschrift: Red-Bull-Ring-Straße 1

8720 Spielberg

Tel. +43/35 77/20 20

www.projekt-spielberg.at

Schnell, abwechslungsreich mit einer schönen Streckenführung. Der Slovakiaring ist einen Ausflug wert. Slovakiaring Land: Slowakei

Länge: 5.922 m

Rechtskurven: 11

Linkskurven: 7

Längste Gerade: 900 m

Mindestbreite: 12 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: schneller und abwechslungsreicher Kurs mit schöner Streckenführung Anschrift: 930 02 Orechová

Potôň, Slowakei

Tel. +421 917 544 227

www.slovakiaring.sk

„Rennstrecke hui, aber der Rest nicht pfui, sondern eher einfach“ Horst Gangelberger (53), KTM 690 Duke R, Berufsfeuerwehrmann. Pannoniaring Land: Ungarn

Länge: 4.740 m

Rechtskurven: 9

Linkskurven: 6

Längste Gerade: 700 m

Mindestbreite: 12 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: sehr anspruchsvoll, schmaler Kurs, Wechsel von schnellen und langsamen Passagen, flach Anschrift: 9512 Ostffyasszonyfa

Tel. +36/95/39 43 00

www.pannonia-ring.com

„Berge und Wasser, herrlich. Hier wurden Winnetou-Filme gedreht“ Dirk Heidolf (39), Yamaha TZ 250, Geschäftsführer Racing Team Germany GmbH. Automotodrom Grobnik Land: Kroatien

Länge: 4.168 m

Rechtskurven: 7

Linkskurven: 8

Längste Gerade: k. A.

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: Asphalt 2017 erneuert, Sicherheitsstandards nicht ganz auf neuestem Stand, unterhaltsam Anschrift: Soboli 55

51219 Cavle

Tel. +3 58/51/25 92 22

www.grobnik.hr

„Vor dem Fahrerlager liegt die Flanier- und Partymeile der Adria“ Imre Paulovits (54), MV Agusta F4 RR, Journalist und Ex-Rennfahrer. Misano World Circuit Marco Simoncelli Land: Italien

Länge: 4.226 m

Rechtskurven: 10

Linkskurven: 6

Längste Gerade: 593 m

Mindestbreite: 12 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 102 dB (A)

Besonderheiten: GP-Kurs, sehr anspruchsvoller Rechtskurs, verschiedene Fahrbahnbeläge, bei Regen tückisch Anschrift: Via Daijiro Kato 10

47843 Misano Adriatico (RN)

Tel. +39/05 41/61 85 11

www.misanocircuit.com

„Rantasten, die Kurven sehen auf dem Papier anders aus als in echt“ Jonas Geitner (19), KTM Moto3 GP, Schreiner und Deutscher Moto3 GP-Meister 2015. Autodromo del Mugello Land: Italien

Länge: 5.245 m

Rechtskurven: 9

Linkskurven: 6

Längste Gerade: 1.141 m

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: GP-Kurs, in die Landschaft eingebetteter Streckenverlauf, auf und ab, lange Start-Ziel-Gerade Anschrift: Via Senni 15

50038 Scarperia

Tel. +39/0 55/8 49 91 11

www.mugellocircuit.it

„Das Tempo ist der Hammer, aber die Strecke ist einfach zu lernen“ Mario Blume (36), BMW S 1000 RR, Augenoptiker. Autodromo Nazionale Monza Land: Italien

Länge: 5.793 m

Rechtskurven: 8

Linkskurven: 5

Längste Gerade: 1.194 m

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: nein

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: Vollgasstrecke, hoher Kurvenspeed, extrem harte Bremsmanöver, großzügiger Auslauf Anschrift: Via Vedano n° 5,

20900 Monza (MB)

Tel. +39/0 39/2 48 21

www.monzanet.it

„Mittags taucht ein sensationeller Pizza- und Flammkuchenbäcker auf“ Matthias Schröter (50), Triumph Street Triple R, Leiter MOTORRAD action team. Anneau du Rhin/ Rheinring Land: Frankreich

Länge: 3.700 m

Rechtskurven: 6

Linkskurven: 3

Längste Gerade: k. A.

Mindestbreite: 9 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: nein

Lautstärkebeschränkung: 100 dB (A)

Besonderheiten: grenznah, mehrere Streckenvarianten, Übernachtung im Fahrerlager wird geduldet Anschrift: Anneau du Rhin

68127 Blitzheim

Tel. +33/3/89 49 99 00

www.rheinring.com

„Die kleine grüne Hölle der Franzosen verlangt dem Bike alles ab“ Frieder Hellmich (41), Ducati 748, Sanitärinstallateur. Circuit Dijon-Prenois Land: Frankreich

Länge: 3.801 m

Rechtskurven: 5

Linkskurven: 3

Längste Gerade: 1.150 m

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 100 dB (A)

Besonderheiten: Berg-und-Talfahrten mit extremem Gefälle, zeitweise Teilnahme nur für Lizenzinhaber Anschrift: 21370 Prenois

Tel. +33/3/80 35 32 22

www.circuit-dijon-prenois.com

„Charmanter Anfahrtsweg über Hügel und mitten durch die Wälder“ Roman Stamm (39), Kawasaki ZX-10R, Motorradmechaniker und Rennfahrer. Circuit de Nevers Magny-Cours Land: Frankreich

Länge: 4.411 m

Rechtskurven: 8

Linkskurven: 9

Längste Gerade: 450 m

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: nein

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: mitten im Niemandsland, viele schnelle Richtungswechsel, anspruchsvoll, Belag mit viel Grip Anschrift: Technopole 1

58470 Magny-Cours

Tel. +33/3/86 21 80 00

www.circuitmagnycours.com

„Rotwein, Wasser, Schinken, Käse, Rennen fahren. Fantastisch“ Peter Bales (45), Suzuki GSX-R 750, Unternehmensberater. Circuit de Lédenon Land: Frankreich

Länge: 3.151 m

Rechtskurven: 6

Linkskurven: 10

Längste Gerade: 500 m

Mindestbreite: 9 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: nein

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: 99 dB (A)

Besonderheiten: Berg-und-Talstrecke, viele blinde Kurven, nicht sehr schnell, aber nichts für Anfänger Anschrift: 30210 Lédenon Gard

Tel. +33/4/66 37 11 37

www.ledenon.com

„Eine der schönsten Pisten der Welt, aber ziemlich runtergerockt“ Steffen Janovski (36), Triumph Daytona 675, Bankkaufmann. Circuit de Catalunya Land: Spanien

Länge: 3.049 m

Rechtskurven: 8

Linkskurven: 5

Längste Gerade: 1.047 m

Mindestbreite: 11 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: GP-Kurs, Bergauf- und Bergabstücke, unglaubliche Kurvenradien, viel Speed und Schräglage Anschrift: Mas „La Moreneta“ PD 27

08160 Montmeló

Tel. +34/93/5 71 97 00

www.circuitcat.com

„Mit Caravan anreisen, die wenigen Hotels in der Nähe sind sauteuer“ Petra Böhme (38), Honda CBR 600 RR, Arzthelferin. Circuito Motorland Aragón Land: Spanien

Länge: 5.345 m

Rechtskurven: 8

Linkskurven: 9

Längste Gerade: 1.726 m

Mindestbreite: 12 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: GP-Kurs, topmoderne Anlage, abwechslungsreiche Streckenführung, tolle Topografie Anschrift: Ctra-TE-V 7033

44600 Alcañiz, Teruel

Tel. +34/9 78/4 83 55 48

www.motorlandaragon.com

„Zentrale Lage, und um 22 Uhr kriegst du am Hafen noch Essen“ Christian Kellner (44), Aprilia RSV4, Außendienst, Ex-Rennfahrer, Instruktor. Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo Land: Spanien

Länge: 4.005 m

Rechtskurven: 5

Linkskurven: 9

Längste Gerade: 876 m

Mindestbreite: 12 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: GP-Kurs, Stadionatmosphäre, mittelschnell, technisch anspruchsvoll, für Einsteiger ideal Anschrift: A3 Valencia–Madrid

Salida 334

46380 Cheste (Valencia)

Tel. +34/9 02/01 28 99

www.circuitvalencia.com

„Ein bisschen Geld, speziell für Vorderradreifen, musst du einstecken“ Stefan Kerschbaumer (26), Yamaha R1M, Student und Rennfahrer. Circuito de Almeria Land: Spanien

Länge: 4.025 m

Rechtskurven: 8

Linkskurven: 5

Längste Gerade: 450 m

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Nächste Tankstelle: 2 km entfernt

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: viele blinde Kurven und eine einzige Gerade, flüssiger Verlauf, technisch sehr anspruchsvoll Anschrift: C.N. 340 a

04200 Tabernas

Tel. +34/9 50/88 53 26

www.circuitodealmeria.com

Der Kurs in Andalusien gilt als technisch anspruchsvoll. Circuito de Andalucia Land: Spanien

Länge: 5.217 m

Rechtskurven: 8

Linkskurven: 8

Längste Gerade: 1.050 m

Mindestbreite: 10 m

Sanitäre Anlagen: ja

Nächste Tankstelle: nein

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: rascher Wechsel von schnellen und langsamen Abschnitten, technisch anspruchsvoll Anschrift: Circuito de España,

N34a km 483, 04200 Tabernas,

Tel. +34/617/464728,

www.motorrad-test-center-andalucia.com

„Rennstrecke mit Flair und gleich um die Ecke kommt der Sherry her“ Marvin Fritz (22), Yamaha R1M, Zweiradmechaniker und IDM Superbike-Fahrer. Circuito de Jerez Land: Spanien

Länge: 4.423 m

Rechtskurven: 8

Linkskurven: 5

Längste Gerade: 600 m

Mindestbreite: 11 m

Sanitäre Anlagen: ja

Nächste Tankstelle: 1 km entfernt

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: GP-Kurs, mittelschnelle, sehr flüssige Strecke, viele schnelle Kurven, sehr anspruchsvoll Anschrift: Carretera Jerez–Arcos

11592 Jerez de la Frontera

Tel. +34/9 56/15 11 00

www.circuitodejerez.com

„Hobbyfahrer schlecken sich auf der Strecke vor Freude die Finger“ Roland Resch (31), Suzuki GSX-R 1000, Profirennfahrer. Autodromo Internacional do Algarve Land: Portugal

Länge: 4.684 m

Rechtskurven: 9

Linkskurven: 7

Längste Gerade: 969 m

Mindestbreite: 14 m

Sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: ja

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Lautstärkebeschränkung: keine

Besonderheiten: abwechslungsreiches Auf und Ab, nach außen fallende Kurven, sehr technisch, anstrengend Anschrift: Sitio do Escampadinho'

Mexilhoeira Grande

8500-149 Portimão

Tel. +35/1/2 82 40 56 00

www.autodromodoalgarve.com

Rennstrecken-Trainings beim MOTORRAD action team Ich will Spaß, ich geb Gas! Wer in Kerneuropa erleben will, was sein Bike wirklich kann, kommt um einen Abstecher auf die Rennstrecke nicht vorbei. Im Gegensatz zu früher gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Strecken in ganz Europa und eine große Auswahl von Trainings, und zwar für Fortgeschrittene sowie – ganz wichtig – auch für Einsteiger. Für die ist der richtige Rahmen elementar, denn wer sich als sportlicher Fahrer ohne Rennstreckenerfahrung in einer Meute ambitionierter Racer wiederfindet, hat keine guten Karten. Das umfangreiche MOTORRAD action team-Trainingsprogramm zum Beispiel bietet einen vierstufigen Orientierungskompass, welches Training für wen geeignet ist. Folgende Termine und Rennstrecken können 2018 beim MOTORRAD action team gebucht werden: Training Termin Preis Fahrdynamik Boxberg 05.05.2018 – 06.05.2018 ab 399 Euro Schräglagenschule Boxberg 05.05.2018 – 06.05.2018 ab 399 Euro Renntraining Lausitzring 10.05.2018 – 13.05.2018 ab 179 Euro Kurvenschule Driving Center Baden 16.05.2018 – 18.05.2018 ab 399 Euro Renntraining Nürburgring 18.05.2018 – 19.05.2018 349 Euro Rookietraining Nürburgring 18.05.2018 – 19.05.2018 399 Euro Renntraining Bilster Berg 19.06.2018 – 20.06.2018 419 Euro Kurvenschule Bilster Berg 19.06.2018 – 20.06.2018 699 Euro Sportfahrer-Lehrgang Bilster Berg 19.06.2018 – 20.06.2018 699 Euro Renntraining Bilster Berg 19.06.2018 – 20.06.2018 419 Euro Renntraining Hockenheim 22.06.2018 – 24.06.2018 ab 219 Euro Renntraining Sachsenring 23.07.2018 – 24.07.2018 379 Euro Rookietraining Sachsenring 23.07.2018 – 24.07.2018 429 Euro Kurvenschule Sachsenring 23.07.2018 – 24.07.2018 ab 379 Euro Renntraining Hockenheim 26.07.2018 219 Euro Renntraining Salzburgring 03.08.2018 – 04.08.2018 ab 219 Euro VIP-Fahrertraining Salzburgring 03.08.2018 – 04.08.2018 699 Euro Renntraining Most/CZ 10.08.2018 – 12.08.2018 ab 189 Euro Renntraining Bilster Berg 18.08.2018 – 19.08.2018 419 Euro Rookietraining Bilster Berg 18.08.2018 – 19.08.2018 469 Euro Sportfahrer-Lehrgang Bilster Berg 18.08.2018 – 19.08.2018 699 Euro Perfektionstraining Nürburgring-Nordschleife 29.08.2018 – 30.08.2018 1.190 Euro Renntraining Sachsenring 20.09.2018 – 21.09.2018 379 Euro Rookietraining Sachsenring 20.09.2018 – 21.09.2018 429 Euro VIP-Fahrertraining Sachsenring 20.09.2018 – 21.09.2018 749 Euro Motorradtraining beim MOTORRAD action team buchen

Jede Rennstrecke hat ihren eigenen Charme Nicht alle Strecken verfügen über das Fünf-Sterne-Level eines Red Bull Rings oder sind ein Mega-Bau wie in Aragón, aber jede Rennstrecke hat ihren eigenen Charme. Das tschechische Most liegt beispielsweise inmitten einer ehemalinge Tagebauregion, ist aber von Deutschland aus sehr gut erreichbar und günstig. Most erdet den verwöhnten Racer in jeder Hinsicht, aber mittags gibt es im Restaurant die frischesten Knödel, die man sich nur vorstellen kann, und die Strecke macht unheimlich Laune. Und wenn in Rijeka die Leitplanken etwas näher stehen, dann muss man an diesen Stellen halt besonders aufpassen und die ersten Runden am besten hinter einem Instruktor herfahren. Auf einer unbekannten Rennstrecke ist das sowieso das Gescheiteste. In Frankreich ist die Hygiene im Sanitärbereich ein bekanntermaßen heikles Thema. Wir haben um die prekäre Angelegenheit keinen Bogen gemacht, sondern etwas tiefer in den Bereich Fliesen und Schüsseln geschaut. Mit unterschiedlichen Ergebnissen. Nach Südfrankreich sollten übrigens immer noch ein paar zusätzliche Schlösser mitgenommen werden. Traditionell wird dort gerne geklaut.