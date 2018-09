Bol d’Or 2018/2019: Alle Infos zum Saisonauftakt!

Diese Woche startet die neue Saison 2018/2019 in der FIM Endurance Weltmeisterschaft. Gleich zum Auftakt steht mit der 82. Ausgabe des Kampfes um die Bol d’Or auf dem Circuit du Castellet Paul Ricard in Südfrankreich die Königsdisziplin an: Von Samstag zu Sonntag geht das Rennen über eine Dauer von 24 Stunden.

MOTORRADonline berichtet LIVE und vor Ort von den 24 Stunden „Bol d’Or“.