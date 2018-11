Dakar 18 - Videospiel für PC, PS4 und Xbox One

Wer schon immer einmal die Rallye Dakar auf seiner Videospiel-Konsole oder dem PC nachspielen wollte, hat dank Dakar 18, das von Bigmoon Entertainment entwickelt wurde, seit kurzer Zeit die Gelegenheit dazu. Dabei haben Spieler die Möglichkeit, die Rallye Dakar mit einem Auto, einem Motorrad, auf einem Quad, in einem Buggy oder einem Truck zu meistern. Ganz einfach ist dieses Unterfangen wie bei der echten Rallye Dakar allerdings nicht. Zunächst einmal stellt die riesige und weitestgehend offene Spielwelt eine wirkliche Herausforderung dar. Wer mit dem Auto unterwegs ist, bekommt von seinem englischsprachigen Co-Piloten Anweisungen mitgeteilt. Auf dem Motorrad und dem Quad muss mithilfe des Roadbooks selbst navigiert werden, was nicht ganz einfach ist. Verliert der Spieler die Orientierung, kann das Fahrzeug mithilfe eines Befehls an den letzten Checkpoint zurückgesetzt werden.