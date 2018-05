Die Dakar 2019 findet vom 06. bis 17. Januar erneut in Südamerika statt. Die 41. Auflage führt dabei alledings nicht mehr durch mehrere Ländern, sondern wird exklusiv auf zehn Etappen nur noch in Peru ausgetragen.

70 Prozent Wüstenanteil

Start und Ziel sind jeweils in Lima, der Hauptstadt des südamerikanischen Landes. In einer Schleife wird dabei das gesamte Land befahren. In welche Ecken des Landes die Route genau führt, ist bisher noch ein Geheimnis. Bekannt ist jedoch, dass die Strecke wie bereits in diesem Jahr unter anderem durch Lima, Arequipa und Puno führen wird. Rund 70% der Tour soll im kommenden Jahr durch Wüste und Dünen führen, was in der Geschichte der Rallye ebenso ein Novum darstellt.