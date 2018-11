160 PS stark und 270 km/h schnell

Das Energica Ego Corsa MotoE getaufte Rennmotorrad basiert dabei auf dem Serienbike Energica Ego, wurde aber für den Renneinsatz weiterentwickelt. So leistet der Elektromotor bis zu 120 kW, was umgerechnet rund 160 PS und damit in etwa dem Leistungsniveau der Moto2-Rennmaschinen entspricht. Das maximale Drehmoment von 200 Nm, das aus dem Stand bis etwa 5.000/min anliegt, übertrifft dagegen das der Verbrenner-Modelle deutlich. Ein Getriebe oder eine Kupplung gibt es nicht. Als Höchstgeschwindigkeit gibt die FIM für die Energica Ego Corsa MotoE 270 km/h an. Die Spurtzeit soll bei knapp 3 Sekunden liegen. Die Kapazität der Lithium-Ionen-Batterie wird mit 20 kWh angegeben. Nachgeladen werden die Bikes über mobile Ladestationen, die sich wiederum aus Solarenergie speißen. Zu jedem Motorrad gehört eine Ladestation. Über die Mobileinheit werden auch die Heizdecken bedient.