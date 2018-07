Die Zeichen stehen auf Wiederholungstäter: Das #21 Yamaha Factory Racing Team mit Katsuyuki Nakasuga, Alex Lowes und Michael van der Mark hat die Pflichttrainings vom Donnerstag in Suzuka an der Spitze beendet. Insgesamt kam man auf eine Bestzeit von 2:07,213 Minuten, was noch rund 1,2 Sekunden hinter dem absoluten Streckenrekord liegt, den Pol Espargaro mit eben jener Yamaha R1 im Time-Trail von 2015 aufgestellt hatte.

Doch es geht eng zu. Das #11 Kawasaki Team Green mit Kazuma Watanabe, Leon Haslam und Jonathan Rea verliert derzeit nur 14 Tausendstelsekunden auf die Spitzenreiter.

Bei rund 38 Grad Celsius und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit war der erste Trainingstag Wettertechnisch einmal mehr der blanke Suzuka-Horror.

Mit der Startnummer 33 geht das Team HRC Red Bull Honda with Japan Post ins Rennen, hier sitzen Takumi Takahashi, Takaaki Nakagami und Patrick Jacobsen im Sattel. Das Trio holte sich am Donnerstag den dritten Trainingsrang und war die letzte Mannschaft, die unter einer Sekunde Rückstand auf die Bestzeit bleiben konnte.

Auf vier findet sich mit der #634 das MuSASHi RT HARC-PRO.Honda Team, für welches Ryo Mizuno, der Schweizer Dominique Aegerter und der Franzose Randy de Puniet dabei sind. Sie verloren 1,166 Sekunden auf Yamaha an der Spitze.

Die Top-5 rundete die #090 Teluru . MotoUP RT Honda mit Kosuke Akiyoshi, Tetsua Nagashima und Isaac Viñales ab, gefolgt von der #12 Yoshimura Suzuki mit dem Franzopsen Sylvain Guintoli und dem Japaner Takuya Tsuda.

Auf sieben landeten die WM-Leader von F.C.C. TSR Honda mit Freddy Foray Josh Hook und Alan Techer. Das Trio peilt dieses Wochenende den WM-Titel der FIM Endurance World Championship an, der Japan-Lauf ist das Finale. Für FCC ist es auch das Heimrennen, die japanische Mannschaft hat die 8 Stunden von Suzuka zumeist mit Grand-Prix- oder Superbike-WM-Stars schon mehrfach gewonnen. Dieses Jahr setzen sie auf das bewährte Fahrer-Trio, welches diese Saison die 24-Stunden von Le Mans gewann, bei den 8-Stunden der Slowakei Dritte wurde und bei den 8 Stunden von Deutschland in Oschersleben erneut ganz oben auf dem Treppchen stand.

Rang acht ging an die österreichische Mannschaft von Mandy Kainz und das YART – Yamaha Team mit Broc Parkes, Marvin Fritz und Takuya Fujita. Das Yamaha-Schwester-Team von Christophe Guyot #94 GMT94 Yamaha landete mit Mike di Meglio, Niccolo Canepa und David Checa auf dem 15. Trainingsrang.

Die Oscherslebener Mannschaft NRT48 von Ingo Nowaczyk klassierte sich mit Kenny Foray, Peter Hickman und Julien da Costa auf dem 25. Trainingsrang. Auf 29 folgte die #8 Kawasaki vom Bolliger Team Switzerland mit Roman Stamm, Robin Mulhauser und Sebastien Suchet.

Das Mercury Racing BMW Team von Viktor Noss ist in Japan mit der Nummer 121 unterwgs und setzt auf die Dienste von Karel Hanika, Sylvain Barrier und Ondrej Jezek. Für die Tschechische Mannschaft gab es Platz 37.

Mit Geoffroy Dehaye, Jan Viehmann und Christopher Kemmer holte Manfred Kremers Kremer Racing Team den 47. Trainingsrang.