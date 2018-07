Bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Motorräder bleibt im Grundsatz alles, wie es ist: Den Saisonauftakt der jahresübergreifenden Saison 2018/2019 bildet der Bol d’Or bei den 24 Stunden von Le Castellet in Süd-Frankreich im September und das Jahr 2019 eröffnet der 24-Stunden-Le-Mans-Klassiker im April. Danach geht es wieder Schlag-auf-Schlag weiter und es werden die 8 Stunden vom Slovakiaring im Mai und die 8 Stunden von Deutschland in Oschersleben Anfang Juni gefahren. Das Finale bleibt bei den 8 Stunden von Suzuka in Japan im Juli.

In Oschersleben gemeinsam mit der IDM

Neu ist, dass am Slovakiaring und in Oschersleben nun das Rennen am Sonntag gefahren wird. Besonders für die German Speedweek in der Magdeburger Börde darf man ein noch volleres Programm erwarten, denn sowohl die Promoter der IDM – die Motor Presse Stuttgart – als auch die Veranstalter von Oschersleben und Eurosport Events sind sich einig, dass die IDM mit allen Klassen vollumfänglich ins Programm integriert werden wird.

15./16. September 2018 – Bol d’Or 24h Le Castellet, Frankreich

20./21. April 2019 – 24 Heures Moto Le Mans, Frankreich

11. Mai 2019 – 8 Stunden Slovakia Ring, Slowakei

08. Juni 2019 – 8 Stunden Oschersleben „German Speedweek“, Deutschland

28. Juli 2019 – 8 Stunden Suzuka, Japan