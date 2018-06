FIM Endurance WM Oschersleben

Freddy Foray, Alan Techer und Josh Hook haben sich in Oschersleben die vorläufige Pole-Position für die acht Stunden von Deutschland in der Motorsport-Arena gesichert. Das CBR1000RR-Trio schaffte eine durchschnittliche Bestzeit von 1:27,058 Minuten. Dabei waren alle drei Fahrer unglaublich konstant schnell: 1:27,014 Minuten, sowie 1:27,004 und 1:27,156 hätten nicht enger beisammen sein können.



Den vorläufigen zweiten Startplatz hat das Suzuki Endurance Racing Team „SERT“ mit der Startnummer 2 inne. Vincent Phillipe, Etienne Masson und Gregg Black blieben knapp vor GMT94 Yamaha und der #11 SRC Kawasaki. YART-Yamaha landete mit Marvin Fritz, Max Neukirchner und Broc Parkes auf dem fünften Platz, knapp vor den Lokalmatadoren von NRT48. Auf dem siebten Platz klassierte sich das #111 Honda Endurance Racing Team. Die ersten sieben Teams trennten im Mittel am Ende gerade einmal 0,394 Sekunden! Das Team Bolliger Switzerland auf acht blieb mit Roman Stamm, Robin Mulhauser und Sebastien Suchet im Mittel ebenfalls bei unter einer Sekunde Rückstand.



Auf neun hatte das Mercury Racing Team etwas Pech. Karel Hanika und Sylvain Barrier werden laut aktuellem Stand das Rennen zu zweit bestreiten müssen, denn Jakub Smrz stürzte im Freitags-Qualifying per Highsider und verrenkte sich das Schlüsselbein.



Auf Platz zehn fuhr die #333 Yamaha Viltais Experiences unter anderem mit dem Deutschen Florian Alt zum zehnten Trainingsrang – und wurde bestes Superstock-Team. Auch Motobox Kremer landete mit der Yamaha auf dem starken 13. Platz.



Das German Endurance Racing Team „GERT56“ holte mit Filip Altendorf, Christof Höfer und Rico Löwe den 17. Startplatz, was in der Stock-Klasse zunächst Platz fünf bedeutete.



Stark auch die Ducati von HRT100 mit Dominik Vincon, Oliver Skach und Marko Nekvasil. Das Panigale-Trio von Dennis Herframpt landete auf Startplatz 19. WSB-Endurance 99 steht derweil auf dem vorläufigen 24. Startplatz, LRP Poland mit Arnaud Vincent auf Rang 25 – nur knapp vor dem Wildcard-Team von Arlows Racing auf Suzuki.