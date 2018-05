Isle of Man TT 2018 Qualifying

Das erste Qualifying zur Isle of Man TT 2018 für alle großen Klassen konnte am Montagabend (28.5.2018) erst verspätet starten. Nachdem die Straßen geschlossen waren, betrat bei Crosby ein Zuschauer die Strecke, was ein schwerer Rechtsverstoß ist. Die Polizei musste anrücken, um diese Straftat aufzunehmen. Als es dann mit rund 20 Minuten Verspätung endlich los ging, nutzten die Stars die perfekten Bedingungen: Conor Cummins, Dean Harrison, Michael Dunlop, Gary Johnson – sie alle blieben im ersten Sektor der ersten Runde gleich unter dem bisherigen Rekord für das erste TT-Training, dieser stand bei Dunlops 4:28 von vor zwei Jahren.

Anzeige

1. Training mit 130.232-Meilen-Schnitt Dean Harrison drückte auf seiner ersten Runde – aus stehendem Start wohlgemerkt – im ersten Training der 1000er zur Isle of Man TT 2018 gleich einmal einen Schnitt von 130.232 Meilen, was eine Zeit von 17:22,970 Minuten bedeutete. Insgesamt vier Fahrer blieben auf der ersten Runde über 128 Meilen: Harrison, Dunlop, Cummins und Hickman. Harrison, Cummins, Dan Kneen und Peter Hickman marschierten an Glencrutchery Road auch gleich „straight“ durch und hängten eine zweite Runde an. Auch Dunlop wollte gleich durchstarten, musste dann aber mit einem technischen Defekt auf den normalen, offenen Straßen zurück ins Fahrerlager steuern.

Harrison legte auf Runde 2 nach Harrison, der 2014 in der Lightweight seinen ersten TT-Sieg gefeiert hatte und bislang sieben weitere Male auf dem Isle-of-Man-Podest stand, machte gleich klar, dass mit ihm nun auch in den großen Klassen zu rechnen ist. Der Sohn von Conrad Harrison, der bei den Seitenwagen ebenfalls einen TT-Sieg und neun Podeste holte, ist gerade einmal 29 Jahre alt, fährt aber schon seit 2011 die Tourist Trophy.



Auf seiner zweiten Runde drückte er im ersten Qualifying einen Schnitt von 131,376 Meilen pro Stunde – und damit eine Zeit von 17:13,886 Minuten. Auch die dritte Runde fuhr Harrison in über 131 Meilen.



Mit durchschnittlich 130,219 Meilen fuhr Peter Hickman in der Superstock-Klasse in 17:23,073 Minuten die Bestzeit des Abends.

Cummins mit 300 km/h an seiner alten Schule vorbei Conor Cummins, der als einer der wenigen Rennfahrer der Welt behaupten kann, auf normalen Straßen mit über 300 km/h legal an seiner ehemaligen Schule in Ramsey vorbei fahren zu dürfen, legte auf seiner zweiten Runde, die er mit der Superstock-Honda fuhr, eine Durchschnittsgeschwindigkei 129,584 Meilen nach und holte damit Rang zwei des Abends. Auf der dritten Runde rollte Cummins in Ballacraine aus und bat sein Team, ihn einzusammeln.



Schnellster der „Exoten“ war Josh Brookes auf der Norton SG6, mit der er auf seiner ersten Runde einen Schnitt von 125,667 Meilen fuhr. Auf der ditten Runde rollte er auf Sulby Bridge aus und ließ sich von seinem Team zurück ins Fahrerlager holen.



Auch Fans der Zweitakter kommen wieder auf ihre Kosten: Ian Lougher ist mit der Suter MMX500 wieder am Start. Am ersten Abend drehte er drei Runden und kam auf eine Bestzeit von 18:42,092 Minuten (121,048 Meilen).