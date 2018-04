Road-Racing-Star ist schwer erkrankt. Der 48-jährige Neuseeländer hat bereits zum zweiten Mal in seinem Leben die Diagnose Krebs erhalten. Bereits in den 90er Jahren hatte er den Hoden-Krebs erfolgreich besiegt. Nun ist das Monster zurück. Bei Anstey wurden mehrere Tumore an der Lunge, sowie ein Tumor an der Wirbelsäule gefunden, wie seine Frau Annie schreibt. Außerdem wurde beim 12-fachen Isle of Man TT-Sieger auch ein Blutgerinsel an der Lunge gefunden.