Kein Fischereihafenrennen 2018

Wie wir den Verantwortlichen ausführlich und wiederholt schriftlich und mündlich dargelegt haben, ist der Vorschlag des DMSB, eine so komplexe und kostspielige Veranstaltung auf der Grundlage mündlicher Versprechungen und einer vorläufigen Streckenlizenz vorzubereiten, für uns keine belastbare Arbeitsgrundlage. Eine so große Veranstaltung hat eine lange Vorlaufzeit. Es ist weder unseren treuen Fans noch den Fahrern noch unserem Team und der Stadt Bremerhaven zuzumuten, bis praktisch fünf Minuten vorm Rennen noch zu bangen, ob die in Aussicht gestellte Lizenz nun kommt oder nicht. Uns ist in den vergangenen Jahren durch Vertreter des DMSB immer wieder ausgezeichnete Arbeit im Bereich Sicherheit bescheinigt worden. Warum dennoch auf einem Verfahren bestanden wird, das dem DMSB bis zur letzten Sekunde eine Nichterteilung der Lizenz und damit eine Absage der gesamten Veranstaltung ermöglicht, ist für uns nicht nachvollziehbar. Es fehlt das Gefühl, an einem Strang zu ziehen. Denn eigentlich sollten wir alle doch dasselbe Ziel haben: beste Werbung für den Motorradrennsport in Deutschland zu machen!

"Trotz frühzeitiger und fortgesetzter Bemühungen des Veranstalters war es nicht möglich, mit dem Deutschen Motorsportbund (DMSB) rechtzeitig eine ausreichende Planungssicherheit zu erzielen", so der Veranmstalter in seiner aktuellen Pressemitteilung. 2017 kam es bereits zu Verzögerung in der Planung, die Streckenabnahme erfolgte beispielsweise erst im März.

Streckenlänge: ca. 2.670 Meter Fahrzeugklassen: elf Klasse 1: Fishtown Superbike Open Klasse 2: Fishtown Twins & Triples Klasse 3: Fishtown Sidecars Classic Klasse 4: Sound of Classics Junior Klasse 5: Sound of Classics Senior Klasse 6: Superbike Legends: The 80s Klasse 7: Formel 2 Klasse 8: Superbike Legends: Big Classics Klasse 9: Sidecar Champions Challenge Klasse 10: Corsa Speciale Klasse 11: Fishtown SuperTwin

Das Motorrad-Straßenrennen im Hafengelände von Bremerhaven wird auch Fishtown Grand Prix genannt und ist die zweitgrößte Motorrad-Rennsportveranstaltung. Größer ist nur der MotoGP am Sachsenring. Das Rennen wurde 1952 zum ersten Mal veranstaltet, seit 2000 findet es jährlich am Pfingstwochenende statt.

Bericht vom Fischereihafenrennen 2017

Pfingsten 2017 feierte das Fischereihafenrennen seine 60. Auflage. Wer sich in unserer Rennszene auskennt, der weiß, dass mit dem Begriff „Fishtown“ kein städtischer Handelsplatz zum kommerziellen Verkauf von Meerestieren gemeint ist. Fishtown ist das wohl beliebteste Straßenrennen Deutschlands: ein buntes Volksfest mit ganz besonderer Atmosphäre und deshalb weit über unsere Landesgrenzen bekannt und geschätzt. Das international belegte Starterfeld beweist es. In elf unterschiedlichen Klassen pflügen die Fahrer um den 2670 Meter langen Kurs direkt im Hafen, der in nur einer Nacht errichtet und präpariert wird.

Die Zuschauer können sich an den zahlreichen Imbissbuden und Bierständen verköstigen und hinter den Strohballen hautnah die Rennen mitverfolgen. Stellenweise allerdings nicht mehr so hautnah wie in den Jahren zuvor. In der Vergangenheit gab es mitunter schlimme Unfälle. Die Familie Hinck bemüht sich als Veranstalter und Organisator des Fischereihafenrennens redlich darum, den Kurs so sicher wie möglich zu machen. Für die Umsetzung und das Engagement wurde Hinrich „Hinni“ Hinck, sozusagen der „Godfather of Fishtown“, während der diesjährigen Fahrerbesprechung von den Piloten mit lautem Jubel geehrt. Auf dem Kurs liegende Gullydeckel müssen vor dem Rennen extra versiegelt, Bordsteinkanten abgeflacht und an exponierten Stellen der Strecke Airfences aufgestellt werden. Ein enormer Aufwand. Doch die Auflagen scheinen noch härter zu werden. In diesem Jahr kamen nämlich Absperrgitter auf Betonsockeln hinzu, die maßgeblich dem Schutz der Zuschauer dienen sollen. Als Fahrer möchte man da aber sicher nicht einschlagen.

Auf der anderen Seite macht die Gefahr ganz klar einen großen Teil des Reizes aus: Auslaufzonen und Kiesbetten gibt es nicht. Der Asphalt ist wellig, und an getrockneten Grasquadern bleibt man eben hängen, wenn man sie zu eng umzirkelt. PS-Redakteur Tobi durfte das im vergangenen Jahr selbst erfahren, als er kurz vor Schluss mit dem Lenker einhakte und einen Podiumsplatz wegwarf. In diesem Jahr musste es unbedingt besser werden! In Klasse eins (Superbike-Open) sollte die Aprilia Tuono V4R nochmals unter Beweis stellen, wie hart sie gegen potente Superbikes und ihre erfahrenen Piloten austeilen kann. Für Klasse zwei (Twins & Triples) stellte Michael Galinski vom Yamaha IDM-Team MGM seine MT-09 zur Verfügung. Es dauerte das freie und die Zeittrainings über, bis ein passendes Fahrwerkssetup für Tobi gefunden war. Trotzdem sprang Startplatz fünf in der zweiten Reihe heraus, nur wenig hinter dem schnellen Lokalmatador Luca Hansen und Publikumsliebling Tilo Günther. „Wenn du hier nicht aufs Podium fährst, fahre ich nächstes Jahr wieder selber“, witzelte „Galle“ vor dem ersten Rennen. Dem PSler gelang daraufhin mit der MT-09 ein Blitzstart und er setzte sich direkt an die Spitze des Feldes. Ausgangs der ersten Kurve stellte Tobi unverzüglich unter Beweis, wie gut er mit Druck umgehen kann: Auf halbwarmen Reifen feuerte er das Ding per Lowsider weg. Vielleicht spielte auch die verschmutzte Fahrbahn eine Rolle. Zu diesem Zeitpunkt lauerte nämlich in jeder zweiten Ecke des Kurses eine abgebundene Ölspur, da zuvor einige Klassic-Racer gestürzt waren.

An der MT-09 war zum Glück nur der Bremshebel abgebrochen und die Maschine für das zweite Rennen im Handumdrehen wieder fit. Der PSler hatte ebenfalls großes Glück und blieb bei dem Rutscher unversehrt. Gleich darauf ging es mit der Aprilia in das erste Rennen der Superbike-Open. Ruhig bleiben und konzentrieren! Heraus kam Platz sieben. An der Spitze des Feldes war Tilo Günther und Luca Hansen nicht beizukommen. Auf Platz drei schaffte es der Tscheche Pavel Tomecek mit seiner ZX-10R. Im zweiten Rennen bei den Twins & Triples witterte Tobi seine Chance, legte diesmal nicht direkt nach dem Start ab und fuhr als Drittplatzierter über die Ziellinie. Wenn der Helm nicht gewesen wäre, hätten die Zuschauer den PSler für einen kurzen Augenblick in einer emotionalen Ausnahmesituation beobachten können.

Auch das zweite Rennen in der Superbike-Open verlief nach einem super Start mit der Hochlenker-Aprilia und Gesamtrang vier vorzüglich. Vorne lieferten sich einmal mehr Günther und Hansen einen spektakulären Schlagabtausch, den Günther für sich entscheiden konnte.

Traditionell fahren alle Piloten am Abend des Renntages eine Abschiedsrunde ohne Helm über die Strecke. Großzügig werden High-Fives an die Zuschauer verteilt und fröhlich Lärm veranstaltet. Nur wenige Stunden später erinnert kaum mehr etwas daran, dass hier eben noch Straßenrennen statt- fanden – ciao Fishtown, wir sehen uns im nächsten Jahr hoffentlich wieder!