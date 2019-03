Die ist in der Nacht auf den Donnerstag (14.3.2019) abgebrannt und mit ihr alles, was darin gelagert war. Die Halle diente eigentlich nur als provisorisches Lager.

Halle und Motorräder sind komplett abgebrannt, verletzt wurde niemand.

Kein Problem beim Laden

Spanische Medien sprachen in ersten Berichten von einer „initialen Explosion“ einer Maschine während des nächtlichen Ladevorgangs, die das Feuer auslöste. Dem widersprach die Dorna in einer Pressemitteilung ganz deutlich. In der betreffenden Nacht war keine der Maschinen an ein Ladegerät angeschlossen. Allerdings räumte die Dorna auch ein, dass neue Technologien auch Risiken mitbringen. Der Brand verursachte nur Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Momentan ermittelt die Polizei die Brandursache.

MotoGP-Ausrichter Dorna teilte in seiner Erklärung weiter mit, alle Partner hätten sich darauf verständigt die Maschinen neu aufzubauen und man werde auf jeden Fall 2019 an den Start gehen. Der Rennkalender werde überarbeitet. Das Auftaktrennen in Jerez am 5. Mai werde aber entfallen.