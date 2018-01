Der Winter ist für Motorsport-Fans eine relativ triste Zeit. Während viele andere Sportarten auch in der kalten Jahreszeit ausgetragen werden, müssen Racing-Fans auf die größten Rennserien verzichten. Grund genug für uns, die Winterpause mit einem Best of der Grid Girls aus der Saison 2017 zu verkürzen.

Motorsport-Events ohne Grid Girls? Für die meisten Fans unvorstellbar.

Renn-Wochenenden in Zukunft ohne Grid Girls?

In naher Zukunft könnte es sein, dass Motorsport-Fans gänzlich auf Grid Girls verzichten müssen. Derzeit wird bei den Motorsportverbänden darüber diskutiert, Grid Girls an Renn-Wochenenden zu verbieten. Unter anderem spielt die neue Formel-1-Führung mit dem Gedanken, Grid Girls an Renn-Wochenende zu streichen. Ross Brawn, Geschäftsführer Motorsport, bestätigte solche Gedankengänge zuletzt im englischen Radio: "Die Art und Weise, wie Frauen für Werbung eingesetzt werden, ist ein heikles Thema. Wir schauen uns das derzeit sehr gründlich an. Viele sagen, Grid-Girls gehören zur Tradition. Andere finden, das Konzept sei vielleicht ein wenig verstaubt. Also kümmern wir uns um die Thematik."

Wie ein Renn-Wochenende ohne Grid Girls aussehen könnte, hat der Formel-1-GP von Monaco aus dem Jahr 2015 gezeigt. Damals hatten sich die Verantwortlichen dafür entschieden, den großen Preis von Monte Carlo ohne Grid Girls auszutragen. Ersetzt wurden die leicht bekleideten Damen durch männliche Kollegen. Bei vielen Rennfahrern sowie Zuschauern sorgte diese Maßnahme damals nicht unbedingt für Begeisterung.

Auch in der MotoGP wurde bereits über ein Verbot von Grid Girls diskutiert. Jerez hat angekündigt, Grid Girls beim GP von Spanien in Zukunft verbieten zu wollen. Der Stadtrat von Jerez hatte die Dorma in der vergangenen Saison darum gebeten, künftige Renn-Wochenenden in Jerez ohne Grid Girls auszutragen. In der Saison 2017 hatte die Dorma dem Wunsch allerdings nicht entsprochen. Zukünftig könnte es aber durchaus Renn-Wochenenden ohne Grid Girls geben.