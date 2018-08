Grid Girls in der MotoGP, Superbike-WM und IDM (2018)

In naher Zukunft könnte es sein, dass Motorsport-Fans gänzlich auf Grid Girls verzichten müssen. Derzeit wird bei den Motorsportverbänden darüber diskutiert, Grid Girls an Renn-Wochenenden zu verbieten. Grund genug für uns, ein Best of der bisherigen Saison zusammenzustellen. Die Aufnahmen in der Bildergalerie stammen dabei aus der MotoGP, der Superbike-WM und der IDM.

Die neue Formel-1-Führung hat die Grid Girls für die Renn-Wochenenden 2018 bereits gestrichen, wie unsere Kollegen von auto motor und sport berichten. Ross Brawn, Motorsportmanager der Formel 1, sagte dazu Ende 2017 noch Folgendes: "Die Art und Weise, wie Frauen für Werbung eingesetzt werden, ist ein heikles Thema. Wir schauen uns das derzeit sehr gründlich an. Viele sagen, Grid-Girls gehören zur Tradition. Andere finden, das Konzept sei vielleicht ein wenig verstaubt. Also kümmern wir uns um die Thematik." Stattdessen gibt es in der Formel 1 2018 die Grid Kids. Das kennen wir ja aus Fußball-WM und -EM schon. Da käme es uns reichlich komisch vor, wenn die Spieler mit (ihren) Spielerfrauen an der Hand auf den Platz laufen würden. Obwohl...?



Wie ein Renn-Wochenende ohne Grid Girls aussieht, hat der Formel-1-GP von Monaco aus dem Jahr 2015 gezeigt. Damals hatten sich die Verantwortlichen dafür entschieden, den großen Preis von Monte Carlo ohne Grid Girls auszutragen. Ersetzt wurden die leicht bekleideten Damen durch männliche Kollegen. Bei vielen Rennfahrern sowie Zuschauern sorgte diese Maßnahme damals nicht unbedingt für Begeisterung.