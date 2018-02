Troy Bayliss, Jahrgang 1969, kann es einfach nicht lassen. Nach einem Kurz-Comeback 2015 als Ersatzfahrer für zwei Rennen in der Superbike-Weltmeisterschaft für das Ducati Werksteam, will sich der Australier 2018 wieder in eine volle Rennsaison stürzen. Angreifen will Bayliss in der australischen Superbike-Meisterschaft ASBK. Fahren wird er wieder auf Ducati. Mit den Italienern hatte er 2001, 2006 und 2008 den Superbike-WM-Titel geholt.

Zwischen 2003 und 2006 war Bayliss auch in der MotoGP auf Ducati und Honda unterwegs, konnte aber bis auf einen Laufsieg (Valancia 2006) keine weiteren nennenswerte Resultate erzielen.