Yamaha XS 850 Sudden Wisdom

Montgomery trat in einer Klasse für alternative Kraftstoffe an. Hier galt es eine Geschwindigkeit von 158 km/h zu schlagen, die mit einem Tequila betriebenen Bike aufgestellt wurde. Montgomery schaffte 182 km/h und einen neuen Rekord. Sein Rekord hielt aber nur 72 Stunden, dann wurde Montgomery bereits von Dennis Weinhold entthront, der mit seiner 1974er Honda CB 750 satte 225 km/h auf den Salzsee in Utah brannte. Weinhold verfeuerte allerdings keinen Wodka.