Bereits vor vier Jahren setzte Honda mit dem Motor der VTR 1000 F ein ähnliches Projekt um. Damals erschuff der japanische Hersteller mit dem Honda Mean Mower MK den schnellsten Rasenmäher der Welt. Der MK schaffte es 2014 mit einer Endgeschwindigkeit von 187 km/h ins Guinness-Buch der Rekorde. 2015 wurde der Rekord mit einem modifizierten Viking T6 gebrochen, weshalb Honda nun eine neue Rasenmäher-Rakete auf die Räder stellt. Beim ersten Mean Mower MK entschied sich Honda bei der Motorisierung für den Antrieb aus der Honda VTR 1000 F. Dieses Mal soll es der Antrieb aus der aktuellen Honda Fireblade SP richten.

Dank verschiedener Upgrades konnte Honda die Leistung des VTR-Motors beim ersten Rekord auf rund 109 PS steigern. Laut Hersteller soll der neue Rasenmäher Honda Mean Mower MK2 den alten Rekord aber dank des Fireblade-Antriebs locker unterbieten. Honda erwartet beim MK2 eine maximale Geschwindigkeit von mindestens 240 km/h. Den Spurt von Null auf 98 km/h (60 mph) soll der Mäher in unter 3 Sekunden schaffen.

Mit einem speziellen Carbonschneidwerk kann der Mean Mower sogar Rasen mähen.

Mean Mower kann auch mähen

Entwickelt und gebaut wird der neue Mean Mower von Honda UK in enger Zusammenarbeit mit dem Rennteam das für Honda die britische Tourenwagenmeisterschaft betreut. Als Basis dient der Honda-Aufsitzmäher HF 2622. Von dem werden aber lediglich die Motorverkleidung und der Grasfangkorb übernommen. Voraussetzung dafür, dass der Rekordmäher auch als Mäher durchgeht ist, dass er auch Gras mähen kann. Dazu wird der Mean Mower mit einem Mähwerk mit Carbonschneiden bestückt, die über Elektromotoren angetrieben werden.

Geschaltet wird das serienmäßige Sechsganggetriebe per Paddels am Lenkrad. Das Cockpit wurde mit dem Display aus der Fireblade bestückt. Das ungefederte Stahlrohrchassis trägt zehn Zoll große ATV-Räder, die mit Slicks aus dem Kart-Bereich bestückt sind.