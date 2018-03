Ausprobiert: Elektrisch verstellbarer Lenker

Für alle BMW K 1200 RS-Besitzer, denen die Original-Sitzposition auf Dauer zu sportlich ausfällt, bietet die Firma Verholen (Telefon 02434/929363) während der Fahrt verstellbare Lenkerstummel an. Die Ausgangsposition entspricht dem Serienlenker, die Maximalverstellung beträgt 80 Millimeter und wird einfach per Zusatzschalter an einem der Lenkerstummel bedient.

Vor allem bei Fahrten auf der Autobahn oder auf gut ausgebauten Landstraßen erweist sich die aufrechte Sitzposition als äußerst angenehm. Bei sportlicher Fahrweise und kurvigen Straßen sollten die Stummel jedoch besser in die Ausgangsposition zurück, die ein spürbar direkteres Gefühl für die Lenkung vermittelt.

Bis auf eine etwas längere Bremsleitung (im Lieferumfang enthalten) werden die Original-Züge und -Leitungen verwendet. Der komplette Umbausatz kostet inklusive TÜV-Gutachten 2900 Mark und steht auch für die BMW R 1100 S zur Verfügung. Nicht billig, aber empfehlenswert.

