Beleuchtung für das Motorrad - Kellermann Bullet Atto RB

Besonders in der Custom-Szene kommt es häufig auf eine coole und cleane Optik an. Überdimensionierte Leuchtfackel-Anlagen aus Zeiten unserer Vorfahren kommen da natürlich nicht in Frage. Die Aachener Firma Kellermann hat nun mit dem Bullet Atto RB seine neueste Entwicklung vorgestellt. Die Rück- und Bremslichter setzen auf maximale Leuchtintensität bei minimaler Lichtfläche. Nach eigener Aussage passt die Lichtfläche ganze viermal in ein Cent Stück. Da die Heckbeleuchtung stark sicherheitsrelevant ist, wurde insbesondere Wert darauf gelegt, dass das Bremslicht auch die nötige Aufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer erhält.